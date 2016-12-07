تعرف بالعالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي ومن هو ؟ واحتفال جوجل بذكري ميلاده الـ 1113 اليوم كيف لمع نجم عبد الرحمن بن عمر الصوفي في علم الفلك وماهو سبب احتفال غوغل بذكرى ميلاده اليوم 7 ديسمبر في سلسلة التعرف على علماء الفلك والجوم , وكيف اكتسحت علومهم الكتب والابحاث والمراجع العلمية منذ زمن بعيد , يلفت نظرنا هذا اليوم السابع من ديسمبر محرك البحث الشهير جوجل , الى التعرف على شخصية العالم الذي اشتهر بذكاءه وفطنته في علم الفلك والنجوم والمجالات المختلفه المتصلة بهذا العلم , الا وهو العالم عبد الرحمن الصوفي , وترسيم جوجل بشعار يبين لنا شخصية وحياة وعلوم هذا العالم العظيم وكيف كانت نشاته ودراسته لعلم الفلك .

علم الفلك وكيف نال مكانه كبيرة بين العلوم والابحاث والدراسات حول العالم , وكيف اخذ مكانه في العالم العربي على وجه الخصوص , وبات علما اساسيا يدرسه الكثيرون من اصحاب الفكر والذكاء الخاص, ويتابعه الملايين في الابحاث العلميه والفلكية التي انتشرت من خلالها الكتب في عالمنا الماضي والحاضر , ومنها يطل علينا محرك البحث العالمي جوجل ليذكرنا بيوم ولادة عالم فلكي مسلم عربي , عرف بحدة ذكائه وحبه واخلاصه لهذا العلم , ونتطرق في هذا المقال و تخليدا لذكراه في هذا اليوم نبذه للتعرف اكثر على شخصية وابحاث وحياة وكتب عبد الرحمن بن عمر الصوفي في ذكرى ولادته .

من هو العالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي , هو المكنى بـ أبو الحسن عبد الرحمن بن عمر ابن محمد بن سهل الصوفي , وقد اشتهر في زمانه بانه عالم من علماء الفلك , ايراني المنشا فقد ولد بالري بالقرب من مدينة طهران الايرانيه وكانت ولادته في يوم 9 محرم 291 هـ الموافق ميلاديا 7 ديسمبر 903 م .

تعرف بالعالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي ومن هو ؟

كان يشتهر ويعرف عبد الرحمن بن عمر الصوفي بحدة ذكاءه وفطنته في مجال علم الفلك وفي كثير من مجالات العلوم الاخرى وبالاخص مجال رصد النجوم حيث كان شديد وحد التركيز في هذا الجانب غير انه اتسم بصفات كثيره كان من اشهرها الكرم والجود وحسن الخلق والمعشر .

وعن حياته ومواقفه اثناء دراسته لعلم الفلك فمن الجدير ذكره ان العالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي كانت له شهره كبيره فقد كان يذكره بول كونيترك في موسوعة علماء العلوم ويقول عنه لكم هو من الصعب ان تعلم الكثير عن شخصية العالم الفلكي عبد الرحمن الصوفي بيد انه يعتبر من اعظم واشهر العلماء العرب في علم الفلك ولو عدنا للاسباب نجد ذلك جليا في نتيجة كتابيه بارزه له .

وعن كتابه الاول الذي ابهر العالم وهو كتاب في الكواكب الثابتة وكتابه الاخر في نفس مجال علمه علم الفلك فهو كتاب العمل بالأسطرلاب وهاتان الموسوعتان في كتبه اصبحوا في يومنا هذا من اكثر الكتب المرجعيه المتداولة في جميع أنحاء العالم حول علم الفلك والنجوم .

وعن كيفية نشأة العالم العظيم عبد الرحمن بن عمر الصوفي فقد احتضنته اراضي الدولة البويهيه في العراق بغداد , واصبحت له ملاذا ولعلومه مركزا , والسبب كان يعود الى شهرته الفائقة في علم الفلك حينها .

فقد تم استناد العالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي في كتابه الاول الكواكب الثابتة وفي طريقة ارجاء العلم الفلكي بين سطوره على كتاب المجسطي للعالم بطلميوس الا انه لم يكن يقتنع بمتابعته وحسب بل اعرب منكبا على رصد النجوم جميعاً نجماً نجماً .

ومن ثم معاينة أماكنها وأقدارها بصوره دقيقة ذكرها في كتابه وكانت تبدو بكيفية فائقة تثير الإعجاب في طريقة التسلسل الفلكي للرصد , وكان عبد الرحمن بن عمر الصوفي قد اكتفى عند البحث في أماكنها بعمل تصحيح لها وفق النسبة إلى مبادرة الاعتدالين .

ومنها ذكر العالم عبد الرحمن بن عمر الصوفي أن بطلميوس وأسلافه قاموا بمراقبة حركة دائرة البروج بدقه فوجدوها درجة كل مئة سنة بينما هو في بحثه وملخصه في كتباه وجدها درجة كل /66/سنة وهي اليوم درجة كل /71/سنة ونصف السنة .

وفاة عبد الرحمن بن عمر الصوفي

وعن وفاة العالم الفلكي عبد الرحمن بن عمر الصوفي فقد توفي في يوم 8 محرم 376 هـ الموافق ميلاديا 25 مايو 986 م.