اخبار و موعد صرف حساب المواطن اليوم 28 / 9 / 2017 ,

فقد توالت الأخبار السعودية الآخيرة فى هذه الفترة بتداول ما جميع ما يخص البرنامج الأشهر بالمملكة العربية السعودية “برنامج حساب المواطن السعودي , فبعد مرور شهر من إنتظار المواطنين السعوديين لموعد صرف حساب المواطن نشرت الوكالة الإخبارية “رويترز” خبراً فى يوم الإثنين 25 / 9 / 2017 بالنقل عن مصادر وصفتها بالمطلعقة علي آخر مسجدات موعد صرف حساب المواطن وتصريحات تم نقلها مباشرة من الدكتور محمد الجداعان وزير المالية السعودي.

إذ صرح “الجدعان” فى حديث صحفي له مؤكدا خلاله علي تأكد إستمرار عمليات الطرح العام الاولي لشركة أراموكو السعودي كما تم التخطيط له فى العام 2017 وقد تم تأكيد ذلك علي جميع مستثمري السندات خلال العرض التوضحي الذي تم عرض يوم الإثنين الفارط.

وتابع وزارة المالية السعودية “الجدعان” كما تم نشره فى الوكالة الإخبارية “رويترز” بالإشارة بأن تفاصيل وموعد صرف برنامج حساب المواطن السعودي قد اقترابت بالفعل حيث من المقرر بأن تشهد الأسابيع القليلة القادمة فى شهر أكتوبر 2017 الميلادي صرف الدفعة الأولي لبرنامج حساب المواطن .

وقام “الجدعان” بالتأكيد القوي بأن الفترة الحالية من المقرر بأن تشهد الإعلان عن التفاصيل الكاملة لبرنامج حساب المواطن فى السعودة, إذ أن عملية التخطيط له ماضية قدماً خلال العام القادم 2017 فيما يخص الطرح العام الأولي لشركة النفط الوطنية العملاقة “أرامكو السعودية”.

كما قام وزير المالية السعودية “الجدعان” فيما يتعلق بموعد وتوقيت صرف حساب المواطن بإجراء محادثة هاتفيه مع جميع مستثمري السندات, وكان ذلك فى وقت العراض لتوضيحي الخاص بوزارة المالية السعودي والأرباح يوم أمس لفي الرياض. موكداً بعد الإطلاع بأن السعودي فى صدد الإستعداد لاطلاق ثالث محتمل لسندات دولية تحقق بعد أن تم بالفعل إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 17.5 مليار دولار فى خلال العام السابق, ناهيك أيضاً علي عملية إصدار الصكوك التى تم تقديرها بنحو تسعة مليارات دولار فى أواخر شهر أبريل الفارط من العام 2017 ميلادياً

شروط استحقاق البدلات لـ حساب المواطن

وعلي “كابتن نيوز” نوضح لجميع الذين يرغبوا بالإستفسار عن شروط استحقال البدلات لبرنامج حساب المواطن السعودي وكيفة الحصول علي الأهليه, فنخبركم متابعينا بأن “حساب المواطن السعودي” يقوم بضم كافة برمج الدعم الحكومي والتى منها مؤسسة طاقات المتخصصة بإعانتها للشباب الباحثين عن عمل “حافز” وبرنامج مؤسسة الضمان الإجتماعي.

موعد صرف حساب المواطن السعودي

أما فيما يخص عن سؤال متي موعد صرف برنامج حساب المواطن السعودي فلم يكن محدداً منذ البداية وذلك بإعتبار بأنه مرتبط مع الوقت الذي سيتم رفع اسعار منتجات الطاقه فيه, ولهذا وبعد التصريحات الرسمية بخصوص هذا الأمر من وزير المالية السعودي “الجدعان” فكل تأكيد سوف يكون ميعاد صرف بدل حساب المواطن السعودي قريب جداً وذلك وفقاً لما أكدتت عليه المصادر المتابعة للبرنامج بشرط أن لا يتعارض بين برامج الدعم الأخري بالسعودية.

رابط التسجيل فى برنامج حساب المواطن السعودي

وحتى الان المجال متاحا لمن فاتهم التسجيل في البرنامج , وذلك من خلال الرابط: ((هـــنا)).

تحديث: هناك العديد من توقعات المواطنين بالسعودية بأن يكون موعد بدء صرف بدلات أول دفعة من برنامج حساب المواطن فى الأول من اكتوبر المقبل.