زلزال يضرب جنوبي إيران بقوة 4.6 ريختر اليوم السبت 30 / 9 / 2017

ضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريخترأحدى مناطق محافظة هرمز جان جنوبي إيران صباح اليوم السبت.

وفقا لمركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، ضرب الزلزال زيارات علي، وهي بلدة في مقاطعة هرمزجان على الحدود مع محافظة كرمان، الساعة 07:42 بالتوقيت المحلي (04:11 بتوقيت جرينتش)،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد بعد أي معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الزلزال.

ونظرا لوقعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل، كان أكثرها دموية زلزالان، ضرب احدهما محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب إيران في شهر يونيو عام 1990وبلغت قوته 7.7درجات على مقياس ريختر.

وأسفر عن مقتل 37الف شخص وإصابة 100 آلف اخرين. وضرب الثاني مدينة بام جنوبي البلاد في ديسمبر عام 2003 و أسفر عن مقتل 31 ألف شخص.

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