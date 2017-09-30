موعد مباراة سوريا واستراليا في الملحق الاسيوي الخميس 5 / 10 / 2017 والقناة الناقلة

يستعد المنتخب السوري لخوض مواجهة ذهاب الملحق الاسيوي في تصفيات كاس العالم 2017 بروسيا , وذلك حينما يتقابل امام المنتخب الاسترالي في تاريخ يوم الخميس المقبل الخامس من شهر اكتوبر 2017 , في ماليزيا على ارض ملعب ملعب هانج جيبات , عند الساعه الثانية عشرة والنصف مساء بتوقيت جرينتش , ونتابعكم باهم الاخبار حول استعدادات نسور قاسيون لهذه المواجهه وقبيل اقتراب موعد مباراة سوريا واستراليا .

موعد مباراة سوريا واستراليا والقناة الناقلة

تعتبر مجموعه قنوات بي ان سبورت القطريه هي الراعي الحصري لنقل جميع مباريات تصفيات كاس العالم 2018 , وبدورها فسوف تنفرد بنقل مباراة سوريا واستراليا المقامه ضمن منافسات الملحق الاسيوي المؤهل لكاس العالم بروسيا , كما وتنفرد محطات بي ان سبورت بنقل جميع مباريات ابطال اسيا ومسابقات اخرى عالمية .

وفي جديد اخبار الاستعدادات لمواجهة سوريا امام استراليا , فيذكر أن المنتخب السوري تمكن من احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال روسيا 2018 , وكان وصيفا للمنتخب الايراني الذي تاهل مسبقا للمونديال , بيد انه في نهاية المباريات المنافسه فكان ترتيب جدول المجموعه الاولى , منتخب إيران في الصداره , يليه منتخب كوريا الجنوبية المنتخبان اللذان تأهلا مباشرة إلى النهائيات .

وبعدها ياتي المنتخب السوري الذي يتابع المنافسات ضمن الملحق الاسيوي حاليا , وفي المجموعه الثانيه نجد المنتخب الاسترالي قد احتل المرتبه الثالثه وانتقل بدوره الى الملحق الاسيوي لمنافسة سوريا من المجموعه الاولى , حيث ياتي المنتخب الاسترالي مباشره خلف منتخبي اليابان والسعودية.

ومع اقتراب موعد مباراة سوريا واستراليا , فسوف يستضيف نسور قاسيون في مباراه ذهاب الملحق الاسيوي , الكنغر الأسترالي , عىل ارض ملعب مدينة مالاكا الماليزية , في تاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017 .

فيما سوف يتم اقامة مباراة الاياب في سيدني بتاريخ 10 من الشهر نفسه , ووسوف يتقرر على اثر النتائج لهما في المواجهتان من هو الفائز في مجموع المباراتين والذي سوف يتأهل لمواجهة رابع منطقة الكونكاكاف “في تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي” في مواجهتا الذهاب والاياب , ومن ثم تحديد المتأهل إلى مونديال روسيا 2018 .

موعد مباراة سوريا واستراليا الخميس 5 اكتوبر