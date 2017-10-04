توقيت موعد مباراة البرازيل وبوليفيا الخميس 5 اكتوبر 2017 في تصفيات كاس العالم 2018

تضمنت الاخبار المتابعه لجديد استعدادات منتخبي البرازيل وبوليفيا لمنافسة الحسم في تصفيات كاس العالم “امريكا الجنوبية” ودخول المنتخبان في منافسة شرسه بتاريخ يوم غد الخميس , بانطلاق مباراة البرازيل وبوليفيا عند الساعه الـ 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة .

وقد جاء في ابرز الاخبار المنشورة قبيل اقتراب موعد مباراة البرازيل وبوليفيا , خبر تعرضاللاعب الاغلي في العالم ” البرازيلي نيمار ” لإصابة مخيفة تعرض لها اثناء اداءه تدريبات المنتخب البرازيلي في المعسكر الاعدادي قبيل اقتراب موعد مباراة البرازيل وبوليفيا بغية الاستعداد لمواجهة البرازيل امام بوليفيا في لاباز المقرره في يوم الخميس المقبل .

توقيت موعد مباراة البرازيل وبوليفيا الخميس 5 اكتوبر

والمواجهه الاخرى لمنتخب البرازيل امام منتخب تشيلى في ساو باولو بعد الاولى بخمسة أيام , حيث تتم جميع المباريات للمنتخبات حاليا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ومن الجدير بالاشاره ان المنتخب البرازيلي قد تمكن من ضمان تأهله إلى كأس العالم بروسيا , وذلك في فترة انهاء منافسات الصيف المقبل , وحاليا فان المنتخب البرازيلي هو المتصدر في مجموعته وتالقه وسط مجريات منافسات تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا العام القادم بحصوله على 37 نقطة نالها بعد خوض 16 مباراة.

وعن اخبار النجم البرازيلي نيمار حاليا , وحول تمكنه من المشاركة مع منتخبه البرازيل امام بوليفيا , بعد تاكيد خبر الاصابة , فان اللاعب لم يكمل التدريبات مع المنتخب البرازيلي بعد ان تم الكشف الطبي عليه , وتاكدت إصابته في إصبع قدمه اليمنى بسبب حدوث احتكاك بالتمارين مع زميله في اللاعب ديجو تارديلي.

وعلى اثرها , فقد تقرر ان يتم خضوع ” نجم باريس سان جيرمان نيمار ” الى المزيد من الفحوصات الطبية في الوقت الحالي , بغية ان يتم تحديد نوعية إصابته وهل بامكانه اللحاق بالتشكيلة الرسمية لمنتخب بلادة مباراة البرازيل ضد بوليفيا والمواجهه الاخرى امام تشيلي .

موعد مباراة البرازيل وبوليفيا