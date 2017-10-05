مقتل خمس أكراد بجنوب غرب تركيا علي يد قوات الأمن

قامت القناة الإخبارية التركية “إن تي في” بالذكر فى مستجدات اخبار تركيا اليوم، بأن قوات الأمن التركية قامت بقتل خمس مقاتلين أكراداً فى إقليم موغلا ظهر اليوم، الخميس، الموافق 5 / 10 / 2017، وكان ذلك فى أثناء اشتباك نادر بالإقليم الساحلي الذي يطل علي بحر إيجه وهذا الإقليم يعد منصة شهيرة للسياج الأجانب.

كنا قامت القناة الإخبارية التلفزيونية بالإضافة بأن قوات الأمن قامت بتنفيذ عمليه ضد مجموعة تقوم بضم سبعة من مقاتلي جماعة حزب العمال الكردستاني المحظورة بمنطقة كوجيز فى موغلا، وتابعت بأن البحث جاري الآن عن الإثنين الآخرين.

كما قامت القناة بالذكر أيضاً بأن قوات الأمن كانت قد قامت بإلقاء القبض علي أربعة من المقاتلين الأكراد وثلاثة أشخاص آحرين يقوموا بمساعدتهم بمنطقة سيديكيمر التى تتبع إقليم موغلا فى يوم أمس الأربعاء.

ومن الجدير ذكره هنا بأن إقليم موغلا بضم عدة مقاصد سياحسة رئيسية من بينهما بودروم ومرمرة علي الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، وتنحصر المواجهات مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني كلها تقريبا فى جنوب شرق البلاد ذي الأغلبية الكردية علي الجانب الآخر من البلاد.

وفى يوم الأمس الأربعاء، شهد إقليم موغلا أهم المحاكم التى تتعلق بمحاولة الإنقالات التى وقعت فى العام السابق، وقامت المحكمة فيه بادانه جندياً سابقاً بمحاولة قتل الرئيس رجب طيب إردوغان.

ولم يتضح علي الفور ما إذا كان وجود المقاتلين الأكراد فى الإقليم مرتبطاً بالمحاكمة أم لا.