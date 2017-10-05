موعد مباراة ايطاليا ومقدونيا اليوم الجمعة 6 اكتوبر 2017 والقناة الناقلة

ضمن منافسات تصفيات كاس العالم بروسيا 2018 , تستعد المنتخبات الاوروبيه لخوض منافساتها ضمن المرحلة الحاليه من التصفيات , وياتي في مواجهات اليوم الحمعه بتاريخ 6 اكتوبر 2017 مواجة منتخبي ايطاليا ومقدونيا , حيث يستعد المنتخب الايطالي لخوض هذه المباراه امام مقدونيا مساء اليوم الجمعه عند الساعه السادسه وخمسة واربعون دقيقه بتوقيت gmt .

موعد مباراة ايطاليا ومقدونيا اليوم

ويدخل المنتخب الايطالي هذه المواجهه ويريد بها المحافظه على مكانته في التصفيات ويرمي للتاهل المباشر بهذه المباراه الى بطولة كأس العالم 2018 فى روسيا , وذلك حينما ينافس خصمه مقدونيا على ارض ملعب “أولمبيكو دى تورينو” في اطار منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكاس العالم بروسيا 2018 .

وتجدر الاشاره الى ان منتخب إيطاليا يحتل حاليا المركز الثانى ضمن ترتيب جدول مجموعته “المجموعة السابعة” ويملك في رصيده 19 نقطه نالها بعد خوض منافساته السابقه , فيما يحتل الفريق المنافس له “منتخب مقدونيا” المركز الخامس برصيد 7 نقاط فقط , وياتي في صدارة مجموعته المنتخب الاسباني الذي يملك في رصيده 22 نقطه , اي بفارق 3 نقاط عن المنتخب الايطالي .

وعن النص النظامي الذي تسير عليه التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال على صعود المنتخبات المتحصلة على المراكز الأولى بصوره مباشره إلى نهائيات كأس العالم , فان الافضل منها سيكون في هذا الموسم بعدد 8 منتخبات , تمكنت من الحصول على المركز الثانى من صل تسعة مجموعات , ونالت بها بطاقات التاهل الى الملحق الأوروبي.

وفي مباراة ايطاليا ومقدونيا اليوم , فان المنتخب الايطالي يأمل الفوز مع حلمه بتعثر نظيره الإسبانى أمام ألبانيا في نفس هذا اليوم على نفس التاريخ , بحيث ينجو من محطة خوض منافسات الملحق الأوروبى المؤهل لبطولة كأس العالم .

وفي مواجهة اليوم بين ايطاليا ومقدونيا نجد بان المنتخب الايطالي يفتقد جهود مجموعه من لاعبيه ومنهم , اللاعب اندريا بيلوتى واللاعب ماركو فيراتى واللاعب لورنتسو بيليجرينى واللاعب دانييلى دى روسى والسبب في هذا داعي الإصابة.

موعد مباراة ايطاليا ومقدونيا