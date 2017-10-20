موعد مباراة الاهلي والاتحاد السبت 21 اكتوبر 2017 والقناة الناقلة

تشتعل مدرجات الجوهره المشعه يوم غد السبت بتاريخ 21 اكتوبر الجاري بجماهير وعشاق انديتها , والمواجهه الاقوى والحاسمه في الجولة السابعه من الدوري السعودي , مواجهة الاهلي امام الاتحاد في لقاء ديربي جدة , حيث الاثاره والتحدي الذي تعود عليه اهالي وجماهير كرة القدم في المنطقة الغربيه .

موعد مباراة الاهلي والاتحاد

ويلتقي فريقي الاهلي والاتحاد في تمام الساعه الثامنة مساء من تاريخ يوم السبت 1 صفر 1439 , على ارض استاد الجوهره المشعه , حيث نستمتع واياكم بـ مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد على البث التلفزيوني المجاني عبر قناة mbc الرياضيه الاولى , ونقل احداث واستعدادات الفريقان قبل بدء اللقاء بوقت , كما ونتابع الاستدوي التحليلي من القناه الناقلة لديري جدة , والتشكيلة الرسميه المثاليه للاعبي العميد والراقي مساء يوم غد السبت على نفس الموعد .

ونوافيكم باهم الاخبار التي تسبق مباراة الاهلي والاتحاد غد , فقد تم نشر التصريحات التي وجهها نجم نادي الاتحاد ” اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا ” عن حماس لاعبي فريقه بحضور جماهير العميد على مدرجات الجوهره المشعه والتشويق لهذا الديربي القوي والحاسم في الجولة الحاليه من الدوري المحلي .

ويبدو ان جماهير العميد بحسب تصريحات فيلانويفا تستعد لبث روح الحماس والفوز الى فريقهم , وهذا مايبدو جليا قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة للاتحاد امام أهلي جدة .

وتجدر الاشاره الى ان لاعب الاتحاد المحترف فيلانويفا قد قام بنشر صورة له عبر حسابه الشخصي بتويتر , وهو على الأرض ويبدو فيها بانه مستعدا للنهوض وكتب في تعليقه عن الصوره :

“لايمكن لاي أحد ان يعبر عن مواجهتنا القادمه بإنها ستكون سهلة، لزم ان استمر بالعمل بروح قتالية، ولايوجد وقت للاستسلام أبدا”.

ومن جهه اخرى فقد بدأت التحصيرات من قبل القائمون على مباراة الديربي , التي يستعد لها الاهلي والاتحاد , وذلك حينما يلتقي الراقي مع جاره العميد في تاريخ الحسم والاثاره يوم غد السبت , وانتظار بشوق لمشاهدة مجريات مباراة القمه للجولة السابعه من الدوري السعودي للمحترفين .

بطاقة موعد مباراة الاهلي والاتحاد