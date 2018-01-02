موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في بطولة كاس ملك اسبانيا دور الـ 16

نتابع معكم جديد الاخبار المتداوله حول ابرز مباريات نادي برشلونة الاسباني القادمه , واجراء اولى مواجهاته في العام الجديد 2018 امام صمه سيلتا فيغو الاسباني , حيث يخوض الكتالوني مواجهته امام سيلتا فيغو بتاريخ يوم الخميس المقبل عند الساعه التاسعه مساء بتوقيت مكه المكرمه , في الدور الـ 16 لبطولة كاس ملك اسبانيا , ونوفر لكم هنا عبر موقع الكفاح العربي كارت حضور ومتابعة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمه والقناة الناقله لها , مع جديد اخبار نادي برشلونة .

اهتمت الصحف الرياضيه الاسبانيه بنشر خبر متابعة ادارة النادي الكتالوني لصفقة انتقال اللاعب البرازيلي كوتينيو الى تشكيلة الفريق الاساسيه , وكان من اهم م لفت الانتباه في هذه الصفقه , ظهور عائق جديد أمام اللاعب فيليب كوتينيو ليتم انتقاله الى النادي الكتالوني خلال الموسم الشتوي , حيث ان نجم ليفربول الإنجليزي كان هو العائق امامه , والذي حال دون انتقال كوتينيو الى صفوف فريق برشلونة الإسباني في الخطه المقرره لانتقاله ضمن الميركاتو الشتوي .

وفي الوقت الي نجد فيه نادي برشلونة يحاول بكل مايستطيع ان يتم صفقة الانتقال التي طال انتظارها بشتى الطرق , فانه لم يحالفه الحظ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولم يتمكن من ضم فيليب كوتينيو حينها , والسبب كما نشرته مصادر مقربه من الكتالوني , فان إدارة الريدز لم تقبل بتاتا ان تفرط في خدمات اللاعب حتى مع رغبته الشخصيه بالانتقال الى النادي الكتالوني .

وبحسب مانشرته صحيفة ذا صن الاسبانيه , وبالعوده الى جميع التقارير الرياضيه والمقربه من الفريقان , قد أفادت بخبر تمكن نادي برشلونة اخيرا من حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وفي فترة الانتقالات الشتويه , إلا أن المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” قد ابدى رفضه التام لتقبل فكرة رحيل اللاعب كوتينيو عن فريقهم مرة أخرى .

ومن جانب اخر فقد صرحت الصحيفة الاسبانيه على ان مدير الريدز كلوب , لطالما عبّر عن تامله ببقاء كوتينيو مع فريقه , حيث ان نادي ليفربوليجد فيه الكثير , وحاليا فانه ليس بحاجة للحصول على الاموال ليظطر اخيرا لبيع هذا اللاعب بالذات .

وعلى صعيد المتابعات المستمر لصفقة انتقال نجم ليفربول الى برشلونة , فبالرغم من اتمام عملية التعاقد مع اللاعب فيرجيل فان ديك , ودفع مبلغ ضخم مقابل هذه الصفقه وصل الى نحو 75 مليون جنيه إسترليني” الا ان اللاعب كوتينيو يعتبر حاله خاصه .

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بطاقة موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمة