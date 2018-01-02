موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في بطولة كاس ملك اسبانيا دور الـ 16

موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في بطولة كاس ملك اسبانيا دور الـ 16
اخبار الرياضة

نتابع معكم جديد الاخبار المتداوله حول ابرز مباريات نادي برشلونة الاسباني القادمه , واجراء اولى مواجهاته في العام الجديد 2018 امام صمه سيلتا فيغو الاسباني , حيث يخوض الكتالوني مواجهته امام سيلتا فيغو بتاريخ يوم الخميس المقبل عند الساعه التاسعه مساء بتوقيت مكه المكرمه , في الدور الـ 16 لبطولة كاس ملك اسبانيا , ونوفر لكم هنا عبر موقع الكفاح العربي كارت حضور ومتابعة مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمه والقناة الناقله لها , مع جديد اخبار نادي برشلونة .

اهتمت الصحف الرياضيه الاسبانيه بنشر خبر متابعة ادارة النادي الكتالوني لصفقة انتقال اللاعب البرازيلي كوتينيو الى تشكيلة الفريق الاساسيه , وكان من اهم م لفت الانتباه في هذه الصفقه , ظهور عائق جديد أمام اللاعب فيليب كوتينيو ليتم انتقاله الى النادي الكتالوني خلال الموسم الشتوي , حيث ان نجم ليفربول الإنجليزي كان هو العائق امامه , والذي حال دون انتقال كوتينيو الى صفوف فريق برشلونة الإسباني في الخطه المقرره لانتقاله ضمن الميركاتو الشتوي .

وفي الوقت الي نجد فيه نادي برشلونة يحاول بكل مايستطيع ان يتم صفقة الانتقال التي طال انتظارها بشتى الطرق , فانه لم يحالفه الحظ في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولم يتمكن من ضم فيليب كوتينيو حينها , والسبب كما نشرته مصادر مقربه من الكتالوني , فان إدارة الريدز لم تقبل بتاتا ان تفرط في خدمات اللاعب حتى مع رغبته الشخصيه بالانتقال الى النادي الكتالوني .

وبحسب مانشرته صحيفة ذا صن الاسبانيه , وبالعوده الى جميع التقارير الرياضيه والمقربه من الفريقان , قد أفادت بخبر تمكن نادي برشلونة اخيرا من حسم الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة وفي فترة الانتقالات الشتويه ,  إلا أن المدير الفني للريدز “يورجن كلوب” قد ابدى رفضه التام لتقبل فكرة رحيل اللاعب كوتينيو عن فريقهم مرة أخرى .

ومن جانب اخر فقد صرحت الصحيفة الاسبانيه على ان مدير الريدز كلوب , لطالما عبّر عن تامله ببقاء كوتينيو مع فريقه , حيث ان نادي ليفربوليجد فيه الكثير , وحاليا فانه ليس بحاجة للحصول على الاموال ليظطر اخيرا لبيع هذا اللاعب بالذات .

وعلى صعيد المتابعات المستمر لصفقة انتقال نجم ليفربول الى برشلونة , فبالرغم من اتمام عملية التعاقد مع اللاعب فيرجيل فان ديك , ودفع مبلغ ضخم مقابل هذه الصفقه وصل الى نحو 75 مليون جنيه إسترليني” الا ان اللاعب كوتينيو يعتبر حاله خاصه .

وعن اخبار موعد مباراة الكتالوني القادمه , مباراة برشلونة وسيلتا فيغو في بطولة كاس ملك اسبانيا , فنحن نوفر بطاقة الحضور والمتابعه لهذه المنافسه الشيقه لكم هنا ..

بطاقة موعد مباراة برشلونة وسيلتا فيغو القادمة

التاريخ : مساء يوم الخميس 4 يناير 2018

البطولة : بطولة كاس ملك اسبانيا 2018

التوقيت : عند الساعه الـ 21:00 بتوقيت السعودية – عند الساعه الـ 18:00 بتوقيت جرينتش

ارض اللقاء : على ارضية ملعب استاد بالايدوس

المحطة الناقلة : نقل حصري مباشر عبر قناة بي ان سبورت القطرية