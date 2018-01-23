مباراة اتلتيكو مدريد واشبيلية اليوم 23-1-2018 تأتي مع ضربة موجعة لأتلتيكو

خرج النادي الإسباني أتلتيكو مدريد يوم الاحد, وصرح فى آخر أخبار بأن مهاجم الفريق دييغو كوستا يعاني من إصابة شديدة فى أعلي الفخذ والتى علي أثرها سوف يتغيب عن مباراة اشبيلية واتلتيكو القادمة .

وهي مباراة الإياب الحاسمة بين الفريقين والتى تأتي فى ربع نهائي كأس ملك اسبانيا لكرة القدم والمقرر خوضها يوم الثلاثاء القادم الموافق 23-1-2018, كما أعلن أيضا بأن اللاعب سوف يتغيب عن مباراة لاس بالماس فى منافسات الدوري.

ولم يقوم نادي اتلتيكو مدريد بإيضاح المدة التى سوف يتغيب اللاعب كوستها فيها عن الملاعب ولكن نشرت الصحيفة الإسبانية الإخبارية (ماركا) بان اللاعب من الممكن بأن يتغيب لمدة 10 أيام.

وتجدر الإشارة بأن اللاعب الإسباني كوستا وهو من أصول برازيلية, قد تم استبداله فى احداث الشوط الثاني فى مباراة فريقة التى كانت أمام ضيفه جيرونا فى يوم السبت, والتى قد انتهت بنتيجة التعادل هدفا لكل فريق , وبذلك تقل فرص الفريق بأن يلحق بنادي برشلونة المتصدر حاليا, وأعلن المدرب الفني للفريق دييغو سيميوني بعد المباراة مباشرة عن سبب إستبدال اللاعب إذ أوضح بان كوستا قد شعر بالألم فى خلال المباراة.

كما صرح أتلتيكو فى بيان له :”بانه بعد أن استبدال اللاعب كوستها فى الدقيقة 61 بمباراة الفريق أمام حيرونا بسبب شعوره بآلام فى العضلات خضع اللاعب لفحض بالأشعة اليوم وهو ما كشف عن وجود اصابة قوية فى عضلات فخذ اللاعب, وعن فترة تعافي كوستا فتتوقف فقط علي مدي تطور تلك الإصابة”.

يذكر بأن نادي أتلتيكو مدريد يتواجد فى المركز الـ 2 بترتيب الجدول بفارق ثماني نقاط عن نادي برشلونة وهذا الفارق زاد إلي 11 نقطة بعد تحقيق نادي برشلونة الفوز الساحق علي نادي ريال بيتس بنتيجة 5-0 فى المباراة التى تم خوضها يوم الأمس الأحد.

وتجدر الإشارة هنا بان اللاعب كوستا البالغ من العمر 29 عاما, إنضم إلي النادي عائدا من تشيلسي مقابل صفقة كانت قيمتها 57 مليون جنيه استرليني, والتى تم فى شهر سبتمبر السابق, ولكن اللاعب لم يتمكن من المشاركة مع الفريق حتي يناير بسبب منع النادي من تسجيل لاعبين جدد.

وعلي الرغم من مشاركة اللاعب كوستها فى خمس مباريات فى كل المسابقات استطاع ان يسجل خلالهم ثلاث أهداف وصناعة هدف إلا انه لم يتمكن من تكملة أي مباراة إلي نهايتها حتي الآن !! .

موعد مباراة اشبيلية واتلتيكو مدريد